С 7 по 12 июня 2022 года в Детской филармонии Челябинской области состоится Первая областная оркестровая сессия. Это новая форма подготовки оркестровых музыкантов.
Для участия в оркестровой сессии приглашены сто талантливых ребят из двенадцати городов Челябинской области. Участникам предстоит шесть дней плотных репетиций большого сводного симфонического оркестра под управлением Валерия Уткина и серия мастер-классов выдающихся музыкантов и педагогов Образовательного центра Юрия Башмета. Кроме того, запланированы творческие встречи с деятелями культуры Челябинской области, интерактивные лекции.
Итогом первой оркестровой сессии будет выступление сводного Детско-юношеского симфонического оркестра 12 июня в Театре оперы и балета на концерте, посвященном Дню независимости России.
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