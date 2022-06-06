Педагоги центра Юрия Башмета дадут уроки юным челябинским музыкантам

Сто талантливых ребят из Челябинской области приглашены для участия в первой оркестровой сессии

С 7 по 12 июня 2022 года в Детской филармонии Челябинской области состоится Первая областная оркестровая сессия. Это новая форма подготовки оркестровых музыкантов.



Для участия в оркестровой сессии приглашены сто талантливых ребят из двенадцати городов Челябинской области. Участникам предстоит шесть дней плотных репетиций большого сводного симфонического оркестра под управлением Валерия Уткина и серия мастер-классов выдающихся музыкантов и педагогов Образовательного центра Юрия Башмета. Кроме того, запланированы творческие встречи с деятелями культуры Челябинской области, интерактивные лекции.



Итогом первой оркестровой сессии будет выступление сводного Детско-юношеского симфонического оркестра 12 июня в Театре оперы и балета на концерте, посвященном Дню независимости России.

