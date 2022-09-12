Педагог по вокалу образцовой эстрадной студии «Дежа вю» (ДК ЖД, центр детского творчества «Креатив») Ольга Пушкина прошла слепые прослушивания в шоу «Голос 60+». Накануне на Первом канале началась трансляция пятого сезона программы.
«Мои ребята и их родители втайне послали на конкурс мою анкету и одну из записей выступления. Когда я узнала, что заочно прошла первый этап отбора, решила: ну что ж, это хороший пример для моих учеников — показать, что петь можно в любом возрасте и бояться нечего. Так получилось, что кастинг в нашей группе самых молодых среди пожилых вокалистов растянулся на два года. Я была рада уже тому, что меня выбрали в числе 500 лучших из нашей страны и ближайшего зарубежья. После слепых прослушиваний из 500 человек осталось 20», — рассказала Первому областному информационному агентству Ольга Пушкина.
Ольга Пушкина исполнила «Блюз любви» из репертуара Ирины Понаровской (музыка Виктора Началова, слова Михаила Шаброва). Валерий Сюткин, который первым из жюри повернулся на голос Ольги, отметил очень деликатное, точное и профессиональное джазовое исполнение. Из четырех членов жюри к Ольге Пушкиной повернулись трое: Игорь Корнелюк, Александр Малинин, Валерий Сюткин. Ольга Васильевна выбрала команду Корнелюка.
«Я считаю свое участие в конкурсе отличным стартапом для своих учеников. Для них я уже звезда по имени Солнце. И мое участие в престижном шоу для них послужит отличной мотивацией не бояться этого мира, смело преодолевать свои страхи, в любом возрасте выходить на сцену и петь. В нашей студии занимаются и детки с проблемами в развитии, с непростыми диагнозами. Для них вокал — это и способ социальной адаптации, и работа с внутренними зажимами, словом, это арт-терапия»,— поясняет Ольга Пушкина.
В ближайшие недели послушать, как поют воспитанники Ольги Пушкиной, можно на концертах в ДК ЖД, посвященных Дню пожилого человека. Именно ее ученики — маленькие солисты из студии «Дежа вю» — выступали вместе с группой ABBA на сцене Театра оперы и балета, когда музыканты приезжали в Челябинск на гастроли в 2014 году.
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