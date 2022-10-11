Парковка возле челябинского Исторического музея станет платной

Шлагбаумы могут появиться уже в ноябре

Автомобильная парковка у Исторического музея Южного Урала с выходом на набережную может стать платной. Об этом заявили в пресс-службе музея. Они получили уведомление от Комитета дорожного хозяйства.



Распоряжение о платных парковках в Челябинске было издано в январе 2022 года. Согласно ему, популярные и пока бесплатные парковочные территории будут оснащены шлагбаумами и паркоматами. Распоряжение коснется 23 участков в центре города.



Фактически утверждены три платные парковки вокруг сквера на пл. Революции: на Театральной площади, со стороны здания РЖД и Челябинвестбанка. Кроме того, платной может стать парковка вокруг ТРК «Урал» и напротив, у магазина «Золотое яблоко», у железнодорожного вокзала, Алого поля, вдоль нескольких улиц «тихого центра» и на ул. Труда, возле музея. При этом, тариф на каждом участке будет свой, от 22 до 100 рублей в час. Какие-то будут работать круглосуточно, какие-то только в буднее рабочее время. Для информирования и оплаты парковки был запущен сайт parking74.ru, но сейчас он не работает.



Платная парковка возле музея может появиться уже в ноябре: комитет дорожного хозяйства Челябинска готовит сейчас, цитируем, «конкурсную документацию для реализации мероприятий по обустройству техническими средствами организации дорожного движения платных парковочных пространств, в том числе в районе дома № 100 по улице Труда».



А в музее забеспокоились, потому что посетители не смогут оставить свой автомобиль рядом и будут вынуждены искать место где-то в окрестностях. По данным музея, в рабочие дни сюда приходят в среднем от 400 до 700 человек. В выходные и праздничные дни — более 1000. Часть из них — это организованные группы на заказных автобусах. Где теперь будут ожидать посетителей автобусы — не понятно.



Пока решение о платной парковке вокруг музея не принято, музей запустил опрос среди своих гостей. Сотрудники хотят узнать, создаст ли платная парковка неудобства гостям и не откажутся ли они из-за этого от визитов в музей.

