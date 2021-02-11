Парк Гагарина и солист Челябинской филармонии снимут музыкальный клип

На главную роль ищут девушку-фигуристку

Для совместного проекта парка и филармонии лауреат международных конкурсов Рустам Зайченко спел и записал знаменитую «Розу красную». Трогательную песню о неразделенной любви в свое время исполняли Сергей Коржуков, Ярослав Евдокимов и Филипп Киркоров.

Заявки для участия в съемках принимают до 15 февраля. Нужно снять видео, как вы катаетесь, и отправить на электронную почту парка Гагарина. Профессионализма от девушек не ждут, подчеркивают в пресс-службе, главное — артистизм и эмоциональность.

Сами съемки пройдут в 20-х числах февраля. Победительнице подберут образ, устроят фотосессию и вручат подарки.