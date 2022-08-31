Пара из Челябинска победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»

Наталья Белишко устроила праздник на берегу озера Смолино

Челябинка Наталья Белишко победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Торжество на берегу озера Смолино обошло московское застолье на теплоходе и армянскую свадьбу в парке. Пара выиграла главный приз — свадебное путешествие — и сразу после съемок рванула отдыхать.



В программе «Четыре свадьбы» девушки из разных городов России посещают торжества соперниц и ставят за них оценки. В последнем сезоне, который снимали весной 2022 года, участвовали сразу две невесты из Челябинска: 25-летняя Наталья Белишко и 28-летняя Наиля Атаулова, она заняла в шоу третье место.

Съемки проходили в Челябинске, Москве и Подмосковье. Наталья в рамках шоу побывала на армянских гуляньях в парке Гагарина, на балу на теплоходе на Москве-реке и на свадьбе фанатов «Спартака» в Подмосковье.

«Я больше всего оценила свадьбу Марго, на теплоходе, поставила ей десятку. Но на всех было весело и хорошо»,— считает Наталья Белишко.

Подать заявку Наталье предложила подруга, на победу невеста даже не рассчитывала. Тем более что свадьбу она планировала еще задолго до решения участвовать в проекте.

«Зная специфику реалити-шоу, я предполагала, что позитивные девочки, которые ничего не ждут, — не выигрывают. Я приехала туда просто веселиться, кайфовать на свадьбах у девчонок. Когда узнала про победу, была в шоке»,— делится Наталья Белишко.

Свадьба Натальи и Владислава Белишко прошла на озере Смолино в стиле шебби-шик (потертая роскошь): для него характерны антикварные предметы интерьера и пастельные тона. Отмечали в огромном зале на несколько сотен человек. Невеста встретила гостей в классическом белом платье, а потом переоделась в кимоно цвета слоновой кости.





В конце — церемония на берегу Смолино с фаер-шоу, бенгальскими огнями и фотозоной с цветочным венком. Бюджет свадьбы составил 600 тысяч рублей.

Молодожены попросили гостей принести вместо цветов собачий корм, который потом передали в приюты города.

«Свадьба — это изначально очень важное событие. И мы просто праздновали. Съемочная команда и участницы шоу добавили чего-то необычного, немного пикантности в происходящее»,— рассказала невеста.

Выигранные на телешоу 150 тысяч рублей решено потратить на поездку в Крым и Сочи.