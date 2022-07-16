ПАО «ЧМК» устроило для работников праздник на стадионе «Металлург»

Концерт «Страна мечтателей, страна героев» начался, как фольклорный, а закончился выступлением «Города 312»

Челябинский меткомбинат в канун Дня металлурга организовал концерт для своих работников. Перед сотрудниками ЧМК выступили ведущие творческие коллективы района и — на сладкое — группа «Город 312», передает корреспондент Первого областного информагентства.

Концерт стартовал с фольклорных номеров: артисты в русских народных костюмах пели песни про Урал в окружении мастеров народных танцев и под покровительством Хозяйки медной горы. Затем с поздравлениями к металлургам обратились губернатор Алексей Текслер, глава города Наталья Котова и управляющий директор комбината Анатолий Щетинин.

«Привет, ЧМЗ! Дорогие друзья, дорогие земляки, я счастлив сегодня с вами отмечать наш главный отраслевой праздник — День металлурга. Металлургическая отрасль для нашего региона — системообразующая, а для Металлургического района — это то, чем здесь занимается большинство жителей района. Комбинату на следующий год 80 лет, и это большое событие для каждого из нас. И наша главная задача сегодня — подготовиться и достойно встретить этот юбилей»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что труд металлургов тяжелый, и необходимо создавать для работников металлургии условия, поднимать зарплату. И сейчас правительство региона работает с руководителями предприятий над тем, чтобы у сотрудников была достойная зарплата, чтобы руководство обращало внимание на то, что происходит на предприятии. И чтобы каждый металлург гордился своим предприятием.

«Будем делать так, чтобы все у нас улучшалось, чтобы каждый житель гордился своим районом и городом. С праздником!»— поздравил губернатор.

Анатолий Щетинин был краток: он напомнил, что комбинат успешно пережил ковид и постановил считать праздник открытым.

Ранее во Дворце культуры Челябинского металлургического комбината прошел концерт для ветеранов металлургической отрасли Южного Урала и передовиков производства. Главным сюрпризом для гостей концерта стало выступление знаменитого «Хора Турецкого».

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова

