Панк-группа Truckdrivers представит новый альбом в Челябинске

Музыканты вернулись на Урал после большого тура по России

Челябинская панк-группа Truckdrivers вернулась на Урал после большого тура по городам России. В Челябинске они представят свой новый альбом Zur rahmat.



Для выступления выбрали небольшую площадку — бар Harats. Ребята решили сделать небольшой концерт, билетов было меньше 200, а сейчас, за 10 дней до концерта, осталась только треть мест.

Альбом Zur rahmat («Большое спасибо» по-татарски) — это классический для группы рэгги-панк с быстрым темпом, крикливым вокалом и задорной лирикой про дружбу, езду на велике, веселье и капельку безумия в каждом человеке.

Концерт в Челябинске завершает большой тур. Ребята уже отыграли в Москве, Питере, Самаре, Екатеринбурге и еще восьми городах страны.

Концерт стартует 10 декабря в 19:00 в баре Harats. 18+