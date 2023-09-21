ОТВ покажет фильм о восхождении команды Минфина Челябинской области на Эльбрус

Показ приурочен ко дню образования финансовой системы Челябинской области

Документальный фильм о финансистах, покоривших высочайшую гору Европы, будет показан в эфире ОТВ 22 сентября — в день образования региональной финансовой системы, история которой ведет отсчет с 1919 года.

«С тех пор прошло уже 104 года, но финансисты области помнят и чтят эту дату как одну из важнейших в своей трудовой деятельности. И мы стараемся отмечать ее, внося свой вклад в популяризацию финансового дела в регионе. Историческая выставка на Кировке, документальные фильмы о финансовой системе и ее работниках, высадка памятной аллеи — все это было приурочено к праздничным датам в разные годы», — отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Фильм «Эльбрус. Экспедиция над облаками» о восхождении команды регионального Минфина на Эльбрус был снят пять лет назад, в 2018 году. Свое восхождение финансисты посвятили вековому юбилею финансовой системы и совершили его в преддверии знаковой даты.

«Кажется, все случилось совсем недавно — настолько сильными были впечатления, настолько остро мы прочувствовали масштаб и трудность этого восхождения. Мы радовались тогда и радуемся сейчас, спустя пять лет, что команда финансистов преодолела этот путь, а флаг Минфина штормило на вершине Эльбруса. Пересматриваем фильм о восхождении, и дух захватывает — неужели это было с нами и все удалось?» — признался министр.

Трансляцию приурочили к праздничной для областных финансистов дате и пятилетию с момента покорения вершины. Фильм «Эльбрус. Экспедиция над облаками» будет в эфире ОТВ 22 сентября в 18:00 и 5 октября в 17:00. На 1obl.tv будет трансляция показа.