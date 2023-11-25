Отмененный в октябре в Челябинске концерт Димы Билана перенесли на апрель-2024

Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату

Концерт Димы Билана в Челябинске, который должен был состояться 17 октября, перенесли на полгода. Теперь артист планирует выступить в столице Южного Урала 17 апреля 2024 года. Новая дата опубликована на странице официального сообщества певца в социальной сети «ВКонтакте».

«Новые даты перенесенных ранее концертов: Тюмень — 15 апреля 2024, Челябинск — 17 апреля 2024, Екатеринбург — 19 апреля 2024 года. Ранее купленные билеты действительны на новую дату»,— говорится в сообщении.

Напомним, по словам самого Димы Билана, концерты в нескольких городах пришлось перенести на другие даты из-за бронхита. В октябре певец простудился и был вынужден остаться дома и усиленно лечиться.