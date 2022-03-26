Причина переноса даты премьеры официально не называется. Известно, Министерство культуры РФ не выдало картине прокатное удостоверение.
Фильм по роману Виктора Пелевина снял режиссёр Виктор Гинзбург, который был и автором картины по самой известной книге писателя «Generation П».
«Ампир V» - это история москвича Ромы Шторкина (его играет Павел Табаков). Юноша превращается в вампира и становится частью элитной расы, получившей власть над людьми.
Кроме Павла Табакова в фильме снимались Тая Радченко и Oxxxymiron (Мирон Федоров), а также Вера Алентова, Владимир Епифанцев, Игорь Жижикин, Марина Зудина, Федор Бондарчук. Именно с Мироном Федоровым кинокритики связывает отмену проката.
Новая дата премьеры пока не названа.