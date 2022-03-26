Отменена премьера фильма «Ампир V» по роману Пелевина

Картина должна была выйти на экраны 31 марта



Причина переноса даты премьеры официально не называется. Известно, Министерство культуры РФ не выдало картине прокатное удостоверение.

Фильм по роману Виктора Пелевина снял режиссёр Виктор Гинзбург, который был и автором картины по самой известной книге писателя «Generation П».

«Ампир V» - это история москвича Ромы Шторкина (его играет Павел Табаков). Юноша превращается в вампира и становится частью элитной расы, получившей власть над людьми.

Кроме Павла Табакова в фильме снимались Тая Радченко и Oxxxymiron (Мирон Федоров), а также Вера Алентова, Владимир Епифанцев, Игорь Жижикин, Марина Зудина, Федор Бондарчук. Именно с Мироном Федоровым кинокритики связывает отмену проката.

Новая дата премьеры пока не названа.











