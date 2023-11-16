Концерт солистки группы Reflex Ирины Нельсон в Челябинске, назначенный на 20 ноября, не состоится. Об этом сообщают на сайте городских зрелищных касс. Судя по сообщению, выступление перенесено. Причины отмены и переноса не уточняются.
Ирина Нельсон, известная как исполнительница таких хитов, как «НонСтоп», «Люблю», «Сойти с ума», «Танцы» и «Первый раз», должна была выступить на сцене ДК ЖД.
Напомним, накануне в Челябинске из-за проблем со здоровьем отменил свой концерт Николай Носков. За три дня до выступления было объявлено о переносе по неизвестным причинам концерта Алексея Чумакова во дворце спорта «Юность». Новые даты выступлений пока неизвестны.
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