Открытие 46-го Ильменского фестиваля оказалось сорвано из-за грозы

Примерно с 16 часов дня 24 июня «Солнечную долину» поливает дождь

Под Миассом в «Солнечной долине» стартовал 46-ой Ильменский фестиваль авторской песни. Мероприятие проходит впервые с 2019 года: в 2020 и 2021 годах его отменяли из-за пандемии коронавируса.



Под Миасс, в «Солнечную долину», съехались любители бардовской и туристской песни. Однако торжественное открытие Ильменского фестиваля оказалось сорвано проливным дождем: долину с середины дня осаждают грозовые тучи.





Несмотря на непогоду, вокруг двух сцен фестиваля собралась пара тысяч человек. Выступление на главной сцене пришлось прервать из-за случившейся непогоды. Однако, бессменный ведущий «Ильменки» Игорь Ярцев пообещал возобновить представление как только погода немного исправится.





На малой сцене фестиваля прямо на момент публикации материала поют песню из знаменитого советского мультфильма «Бременские музыканты».

Ильменский фестиваль традиционно проходит под Миассом в последние выходные июня.