В Магнитогорске раньше остальных катков открылся лед в парке «Притяжение». В этом году на территории парка «Притяжение» откроется и детская горнолыжная школа. Об этом сообщает газета «Магнитогорский рабочий».

На этой неделе начали заливать и остальные катки города: на стадионе «Малютка», в Экологическом парке, площадки спортивной школы «Умка», «Малыш» на Вокзальной и Центральный каток. 

По словам начальника отдела физкультуры и спорта СК «Металлург-Магнитогорск» Андрея Гришина, скорость работ зависит от погоды, а температура пока неустойчивая. 

Напомним, в Челябинске завтра, 24 ноября, открывается каток в парке Терешковой.