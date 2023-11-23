В Магнитогорске раньше остальных катков открылся лед в парке «Притяжение». В этом году на территории парка «Притяжение» откроется и детская горнолыжная школа. Об этом сообщает газета «Магнитогорский рабочий».
На этой неделе начали заливать и остальные катки города: на стадионе «Малютка», в Экологическом парке, площадки спортивной школы «Умка», «Малыш» на Вокзальной и Центральный каток.
По словам начальника отдела физкультуры и спорта СК «Металлург-Магнитогорск» Андрея Гришина, скорость работ зависит от погоды, а температура пока неустойчивая.
Напомним, в Челябинске завтра, 24 ноября, открывается каток в парке Терешковой.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города