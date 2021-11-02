Открыт прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

На поддержку перспективных проектов в 2022 году выделено четыре миллиарда рублей

Открылся прием заявок на конкурс от Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Каждый год жюри от фонда выбирает самые лучшие и перспективные культурные проекты, которые будет финансово поддерживать. В этом году грантовый фонд составил четыре миллиарда рублей.



В 2021 году президентский грант получил 21 проект из Челябинской области. Средни них — Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. Грант выделен на проведение фестиваля «Народный танец. В поисках нового языка», и организаторы уже приступили к его реализации.

«Подготовительный этап проекта уже идет. Происходит взаимодействие с экспертами, разработка мастер-классов, переговоры с коллективами-участниками. Мы уже сделали первые шаги в реализации замысла — в начале октября в Челябинске состоялся семинар для руководителей любительских коллективов народного танца. Его провела ведущий эксперт по современной хореографии Наталья Лысцова (г. Екатеринбург). А 1 октября на сцене Дворца культуры железнодорожников состоялся концерт „Народный танец. Связь времен“, который объединил на одной площадке исполнителей народного танца и представителей неофолка»,— рассказала директор Фонда развития народного танца Ольга Палей.

Заявки на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив принимаются до 20 января 2022 года. На поддержку государства могут рассчитывать проекты в направлениях: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи» и «Многонациональный народ».

Заявку подать может любая коммерческая, некоммерческая или муниципальная организация, нужно лишь верно заполнить грантовую форму и объяснить актуальность проекта.

Победителей конкурса 2022 года объявят не позднее 31 марта 2022 года.