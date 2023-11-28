«Острова Ершовы» в Челябинской области попали в десятку лучших арт‑объектов России

Рейтинг опубликовала газета «Известия»

Ленд-парк «Острова Ершовы» в Каслинском районе Челябинской области попал в топ-10 арт-объектов страны.

Первым в рейтинге сервиса tutu, составленном по заказу «Известий», стал арт-объект «Большая глина № 4» в Москве, вторым — «Бобур» в Никола-Ленивце Калужской области, созданный на ежегодном фестивале «Архстояние». Скульптуры из природных материалов в загородном парке «Острова Ершовы» — на седьмом месте.







Творческий проект на озере Сунгуль назывался ленд-арт-фестиваль «Острова»: десятки художников со всей страны придумывали и конструировали здесь скульптуры из веток, палок, железа, стекла, огня и движения. Они заселили лес разными существами, создали несколько арт-проектов. Инициатором фестиваля был архитектор, художник Константин Евдокимов. Мы подробно рассказывали о фестивале и его героях.

«Художники фестиваля давно знакомы друг с другом. Мы все друзья. Пожалуй, это главная особенность нашего фестиваля — неформальная атмосфера. Как-то у нас в гостях побывал организатор крупного фестиваля из Томска. У них там 250 мастеров резьбы по дереву со всей России, сотни тысяч зрителей. А он восхищался форматом нашего фестиваля и очень просил сохранить эту ламповость и закрытость», — рассказывал руководитель фестиваля Константин Евдокимов.





Знаменитых динозавров «привел» к сунгульскому берегу художник Алексей Татаринов из Перми. Кроме них экспертами отмечены домик хоббита, мишки, которые занимаются йогой, стая дельфинов, зеркальные фламинго... Сейчас по парку водят экскурсии и проводят мастер-классы.





В июне 2023 года команда ленд-арт-парка объявила конкурс на эскиз маяка, который должен быть жилой, а сам маяк — действительно похожим на маяк, с фонарем на линзе Френеля с поворотным механизмом. Но ни один проект не был утвержден.