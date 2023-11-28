Оркестр «Малахит» представит в Челябинске новую концертную программу

Концерт «Звёзды России на Урале» состоится в рамках фестиваля «Играй и пой, моя Россия»

Государственный русский народный оркестр «Малахит» под управлением народного артиста России Виктора Лебедева 14 декабря представит новую концертную программу «Звёзды России на Урале» (12+).



В сопровождении оркестра «Малахит» выступит солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова (Москва) Дарья Осипова, обладатель Кубка мира по аккордеону Александр Поелуев (Ростов-на-Дону), а также лауреат международных конкурсов, постоянный участник телепередачи «Романтика романса» на канале «Россия — Культура», бас-баритон Дмитрий Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия).

«Для меня большая радость и честь выступить с оркестром „Малахит“. Каждый концерт этого замечательного коллектива отличается азартом и прекрасной музыкой. А, поскольку концерт пройдёт уже в зимнюю, предновогоднюю пору — произведения будут особенно теплые, лирические и зажигательные», — говорит Дмитрий Риберо-Феррейра.

Фестивалю «Играй и пой, моя Россия» создан первым директором оркестра Ольгой Лебедевой в 2001 году. Благодаря этому проекту жители из самых отдаленных уголков Челябинской области имеют возможность услышать ярких артистов современной сцены. В этом году концертная программа оркестра «Малахит» и солистов пройдёт 13 декабря в Пласте, во Дворце культуры «Октябрь», 14 декабря — в челябинском Дворце культуры железнодорожников .

Зрителей ждёт настоящая музыкальная феерия: оригинальные обработки русских песен, в том числе Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева, латиноамериканские ритмы и аргентинское танго, виртуозный аккордеон и неповторимое звучание русского народного оркестра «Малахит».