Оркестр «Малахит» представит Челябинскую область на Фестивале национальных оркестров России

Коллектив выступит на сцене Московского Кремля

18 сентября Государственный народный оркестр «Малахит» из Челябинска станет участником Фестиваля национальных оркестров России в Кремлевском дворце в Москве. Южноуральцы будут играть на одной сцене с ведущими национальными коллективами из разных регионов России, об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.



«Малахит» исполнит в столице произведение «Урал богатырь» Владимира Бычкова и «Уральскую плясовую» Бориса Трояновского.

В 2022 году оркестру «Малахит» исполняется 35 лет. Коллектив появился в 1987 году, и за эти годы музыканты выступали в Италии на фестивале «Славянская весна», в Португалии на Всемирной выставке «ЭКСПО-98», в Азербайджане и Казахстане, давали концерты в Москве.