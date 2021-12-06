Оркестр из Златоуста вошел в число победителей международного фестиваля

Коллектив занял второе место на конкурсе в Санкт-Петербурге

Оркестр «Думка» из Златоуста стал лауреатом Международного конкурса-фестиваля «Отражение». Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге в дистанционном формате с целью поддержать талантливых артистов. Златоустовские музыканты заняли второе место в номинации «Инструментальное исполнительство, ансамбли и оркестры». Для жюри артисты сыграли русскую народную песню «У зари-то зореньки».



Нынешний состав оркестра «Думка» собран в Златоусте в 2018 году. Его руководитель и дирижер — Раиса Гладких. В коллективе играют профессиональные музыканты и любители. Среди музыкантов — преподаватели музыкальных школ Златоуста и те, кто когда-то в школе учился играть на домре, баяне или балалайке, но не связал жизнь с музыкой. На репетиции артисты ходят в свободное от работы время. В репертуаре оркестра песни военных лет и русские народные песни.