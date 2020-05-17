Организаторы назвали место проведения «Евровидения» в 2021 году

В этому году конкурс пришлось отменить из-за коронавируса.

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В связи с эпидемией коронавируса европейский музыкальный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в этом году в Роттердаме, пришлось отменить. Минувшей ночью Европейский вещательный союз и его нидерландские представители сообщили о том, что конкурс состоится в 2021 году в том же городе и в том же месте.

«Очень важно, чтобы в следующем году „Евровидение“ вернулось, и мы рады, что наши участники в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это шоу зрителям всего мира»,— сказал исполнительный руководитель песенного конкурса Мартин Остердаль.

Известно, что страны смогут отправить в следующем году на конкурс или тех же самых участников, или новых исполнителей. При этом, если на «Евровидение» поедет тот, кто собирался представлять свою страну в 2020 году, то песня обязательно должна быть новой. На данный момент 18 артистов из разных стран, заявленных в 2020 году, уже подтвердили своё участие в конкурсе в следующем году.

Напомним, в 2020 году песенный конкурс «Евровидение» должен был пройти на Ahoy Arena в Роттердаме с 12 по 16 мая. Россию должна была представить группа Little Big с песней Uno, которая за короткий промежуток времени полюбилась меломанам и набрала почти 100 миллионов просмотров на YouTube.