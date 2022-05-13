Организаторы концерта «ДДТ» в Челябинске объяснили ситуацию с переносом мероприятия

Горожанам предлагают не возвращать билеты, а оставить их до новой даты

Организаторы концерта группы «ДДТ» в Челябинске объяснили ситуацию с переносом мероприятия. Напомним, изначально группа должна была выступать в середине мая. Позже в официальном сообществе появилась запись о том, что концерт не отменен, а перенесен на 17 февраля 2023 года, поэтому возврат средств за билеты осуществляется по согласованию.

«Возврат билетов можно сделать в любое время, не нужно торопиться и сдавать их прямо сейчас. И организаторы, и группа сделали все от нас зависящее, чтобы концерт состоялся. Но, к сожалению, мероприятие пришлось перенести по обстоятельствам, на которые мы повлиять никак не можем», — написали организаторы в сообществе, посвященном мероприятию.

Организаторы утверждают, что сейчас сдавать билет, а в следующем году покупать новый не стоит. Цена билетов в 2023 году будет выше, поскольку организаторы и группа понесли расходы на рекламу и логистику. Билеты этого года будут действительны на новую дату. Также можно сейчас обменять билеты концерта ДДТ на билеты юбилейного концерта группы «КняZz», который пройдет 9 июля в Челябинске.

Отмечается, что перенос концерта — это вынужденная мера, связанная с тем, что с 16 по 26 мая в Ледовой арене «Трактор» будет проходить Первенство России по хоккею среди юношей и площадке необходимо провести подготовительные мероприятия накануне соревнований. Об этом организатору сообщили незадолго до даты проведения концерта, 6 мая 2022 года.