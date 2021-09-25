Орган, ситар и водопроводный кран — в Челябинске завершился фестиваль «Джаз на большом органе»

На уникальном международном фестивале играли электронные импровизации, take five и Баха

В Челябинске прозвучал уже восьмой уникальный международный фестиваль «Джаз на большом органе». Четыре дня на сцене зала камерной и органной музыки «Родина» музыканты из России и зарубежные гости играли джазовую классику, экспериментировали и импровизировали, составляли неожиданные дуэты.

«Этот фестиваль удивителен для меня. Мы составили дуэт с вибрафоном — очень необычно! Кроме того, я представил несколько своих новых произведений. Одна из романтичных баллад понравилась моему коллеге и мы сегодня здесь, на этой сцене впервые сыграли ее дуэтом. Весь фестиваль — мой удивительный опыт, очень рад, что я здесь»,— делится эмоциями Симон Вирш, кларнетист из Швейцарии.

На гала-концерте фестиваля побывала и Ирина Текслер. Президент фонда 2020 и супруга губернатора области — давняя поклонница джазовой музыки.





«В мире нет аналогов фестивалю «Джаз на большом органе». Я рада что он зародился здесь, в Челябинске, силами органиста, народного артиста России Владимира Хомякова. Кажется, что джаз на большом органе — это парадокс. Но этот синтез даёт нам новые ритмы. То что мы слышим- и есть настоящий джаз»,— с этими словами Ирина Текслер заняла место в зрительном зале и гала-концерт начался.

В этот вечер зрителей ждали сразу несколько музыкальных экспериментов: индийская рага на ситаре в квартете с органом, сопрано-саксофоном и ударными, Take five на органе, трогательная зарисовка об осени в Израиле на саксофоне. Но первым на сцену вышел Владимир Хомяков и...





Предыстория. В далеком 2004 году, на первом фестивале органист Давид Тимм представил свою авторскую версию великой «Токкаты и фуги ре минор» Баха. Это была, между прочим, мировая премьера нового произведения, у меня язык не поворачивается назвать это аранжировкой, слишком уж причудливо. И вот 24 сентября 2021 года, в день закрытия восьмого фестиваля Владимир Хомяков снова играет ее для челябинцев. Фуга начинается хорошо известными нам басовыми залпами и трезвучиями. Но потом маэстро тронул на пульте какие-то кнопки, локтем проехал по клавишам и фуга стала... да черт знает, чем она стала, но это было удивительно. Иногда музыка звучала будто-то из трубы или подвала. Иногда смешивалась с шорохом бумаги, железным лязгом, превращалась в занудный луп (то есть закольцованный фрагмент), а потом снова раскрывалась в знакомых терциях и секстах.

Этот фестиваль стал открытием не только для зрителей, но и многих музыкантов. Все они участвовали в «Джазе на большом органе» впервые.





«Для фестиваля мы с органистом Владимиром Нестеренко составили специальную программу и слегка ее обкатали, чтобы челябинские слушатели получили слаженный дуэт. Но на деле это новый для меня опыт. Тем более что на сцене нас ждут качественные импровизации», — поделился Иннокентий Иванов, вибрафонист.

На сцене — дуэт органа и кларнета, Федор Строгов и Симон Вирш. Кларнетист играет нежную мелодию баллады собственного сочинения, а московский органист эту песню души деликатно поддерживает. Заканчивается дуэтная программа ноктюрном памяти Микаэла Тавридиева, в которой каждый слушатель легко узнает начала популярных мелодий.





Ведущая Наталья Риккер объявляет следующих музыкантов, но по ходу пьесы объявленное трио превращается в квартет и со сцены вдруг звучит индийская рага в исполнении экзотического ситара, струны которого перебирает безмятежная и улыбчивая Светлана Джанардан. Ей вторят саксофон Ленни Сендерского, орган в управлении Екатерины Мельниковой и дарбука под чуткими руками Загита Алыкова.





А потом начинается и вовсе что-то невообразимое, потому что после антракта в действие вмешивается известный музыкант, художник и авангардист Лев Гутовский.

«У нас есть специальный проект с Владимир Хомяковым. Я как-то жил у сестры. И в ванной был очень плохой кран, который все время верещал. В конце концов я записал dj-сет на этом кране, минут на 20-30. Мой коллега Сергей Белов с помощью миди-контроллера превратил это в подобие нотной программы для органа. И теперь Владимир Хомяков играет на органе и кране одновременно. Слушатели получат большое удовольствие, ведь все знают, что такое страдающий кран. Орган будто впитал в себя всю боль этого визжащего крана»,— поясняет Лев Гутовский.

Я просто не смогу вам это описать. На сайте 1obl. ru велась прямая трансляция концерта и мы обязательно вырежем этот фрагмент, чтобы сохранить потомкам. Просто все в очередной раз услышали, то, что даже представить не могли.





Владимир Хомяков с удовольствием подвел итоги VIII фестиваля «Джаз на большом органе», отметив, что все его участники стали открытиями для Челябинска и друг друга. А еще маэстро надеется, что к следующему фестивалю откроются границы, потому что список желающих выступить перед уральской публикой уже трещит по швам. Интересно, а можно ли этот список превратить в музыку для органа?