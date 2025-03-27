Оренбургский театр кукол привезет в Челябинск три спектакля для разных возрастов

Гастроли пройдут в конце мая

В Челябинск на гастроли приедет Оренбургский театр кукол. В мае артисты покажут на сцене Театра кукол имени Вольховского сразу три постановки: «Сказку о царе Салтане», «Зойкину квартиру» и «Того самого Мюнхгаузена». Афиша с гастрольными спектаклями уже появилась на сайте Челябинского театра кукол.

Так, 21 и 22 мая гости четыре раза отыграют пушкинскую сказку, посвященную 225-летию со дня рождения поэта. Как и в оригинальном произведении, здесь поднимут вечные темы любви, борьбы добра со злом и семьи. Постановка идет всего один час и рассчитана на детей дошкольного возраста (6+).



В пятницу, 23 мая, оренбуржцы сыграют трагическую буффонаду «Зойкина квартира» (16+). Действие пьесы разворачивается в период НЭПа, в 20-е годы прошлого века. Версия режиссера Вадима Смирнова — это история о побеге человека из реальности в мечту, нравственном выборе, перед которым оказываются герои Михаила Булгакова, автора оригинального произведения. В спектакле все живут не своей жизнью, вынуждены приспосабливаться. Пытаясь обмануть реальность, героиня Зойка придумывает свой иллюзорный мир и надеется, что в нем можно жить как хочется. У нее есть мечта — уехать за границу, и в этом заключен смысл ее существования.

Завершатся гастроли спектаклем «Тот самый Мюнхгаузен» (12+) по пьесе Григория Горина. Действие происходит в одном из германских княжеств XVIII века. Через постановку артисты поднимут вопросы нравственности, морали, возведения корысти, жадности и зависти в норму жизни, а также противостояния человека такому порочному обществу.

Напомним, в 2025 году с гастролями в Челябинском театре кукол успели побывать Пермский театр «Карабаска» и Тюменский театр кукол.