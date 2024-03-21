Оренбургский драмтеатр привез на Южный Урал спектакль «Время Z»

В основе постановки — воспоминания поэта Виталия Молчанова о поездках в Донбасс и в Крым

В Магнитогорске состоялся показ современной пьесы про Донбасс и Крым «Время Z». Оренбургский государственный областной драматический театр имени М. Горького привез постановку на Южный Урал в рамках международного гастрольного тура, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В основе спектакля — воспоминания поэта Виталия Молчанова о поездках «за ленточку». С малой сцены драмтеатра им. А. С. Пушкина прозвучали не только стихотворения Виталия Молчанова, но и фрагменты его поэмы «Донецк», за которую автор был удостоен премии имени А. Дельвига «За верность Слову и Отечеству».

По словам директора оренбургского драмтеатра Павла Церемпилова, труппа впервые обратилась к документальному источнику о реальных событиях и людях, чтобы без художественного вымысла и прикрас попытаться осмыслить ситуацию в стране и реалии СВО и передать все это зрителям. Главной целью при работе над постановкой было «сохранить историческую достоверность и передать всю боль очевидцев этих страшных событий».

Показы уже прошли в Оренбурге, Самаре и Уфе. Впереди Челябинск, Екатеринбург, Казань и города Оренбургской области.