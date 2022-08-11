Южно-Уральская книжная ярмарка и #Рыжийфест в этом году пройдут с 22 по 24 сентября в Центре международной торговли. Одной из ключевых тем дискуссий, мастер-классов и встреч станет культура молодых.
Эту аудиторию принято назвать Young Adult (молодые взрослые) — это не демографическая, а, скорее, социальная группа. Отличительной чертой нового поколения, которую описывают сейчас и социологи, и психологи, и врачи, является не возраст, а состояние «Все очень непросто».
«Мы видим целый сегмент литературы, которая обращается к молодым взрослым. В нем нет четких возрастных границ, жанровых особенностей: здесь и женская проза, и фантастика, и комиксы, и что угодно. Принципиальным отличием являются сами главные герои, которые переживают трудности взросления, ищут свое призвание, пробуют разные способы самовыражения. Неожиданно эта литература оказалась интересна и для людей более старшего возраста, которые задают себе те же вопросы: для чего я живу, что делаю, в чем мое настоящее предназначение. У нас у всех, признаться, все непросто», — так о концепции #Рыжегофеста рассказывает программный директор Рифат Абдрашитов.
Тема литературы для молодых, поиска нового языка, на котором новые взрослые говорят о мире, будет не единственной, она задаст вектор для основных дискуссий. Запланировано 70 событий на три дня.
Среди приглашенных писателей подтвердили свое участие Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Дмитрий Данилов, Вера Богданова, Марина Москвина, Александра Черчень, Юрий Кузнецов. В этом году на #Рыжемфесте рекордное количество издательств — 70.
Впервые партнером фестиваля станет проект «Тотальный диктант» с лекцией о конфликте поколений в русском языке «Мы долгое эхо друг друга». В Челябинск приедет главный редактор портала Gramota.ru Владимир Пахомов. Издательство «Литрес», кроме мероприятий для библиотек, авторов и издателей, планирует устроить на площадке фестиваля мастер-класс в формате прожарки: страницы писателей в соцсетях подвергнут острой критике эксперты «Литрес» и читатели. Для родителей издательством запланирован мастер-класс по озвучиванию книг: будет полезно услышать, как правильно читать книги вслух.
Буквально вчера дали согласие приехать на #Рыжийфест детская писательница Светлана Лаврова (ее новая книга называется «Встречи рыжих в полете») и писатель Алексей Сальников из Нижнего Тагила, у которого в этом году в «Редакции Елены Шубиной» вышел «Оккульттрегер». Свою новую книгу «[Не]верность» представит блогер Наташа Краснова.
До открытия книжной ярмарки осталось чуть больше месяца.
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