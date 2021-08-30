Опубликована полная афиша празднования Дня города в Челябинске

Центральную площадь отдадут молодежи, остальные праздничные события состоятся в парках и скверах

В ближайшие выходные в Челябинске стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В 2021 году столица Южного Урала отмечает юбилей — 285 лет. Все события для горожан разнесли сразу на несколько выходных дней: 4—5 и 11—12 сентября. В администрации города отказались от большого праздничного концерта со звездами: это не согласуется с эпидемиологической обстановкой. Зато в парках, скверах, на Кировке запланированы тематические мероприятия.





На главной площади города гулять будет молодежь: 5 сентября здесь состоится региональный фестиваль «Продвижение», посвященный современному искусству, уличной культуре, музыке и спорту. На нескольких мини-сценах пройдут соревнования по современным танцам, скейтбордингу и слэклайну (это хождение и трюки по натянутой стропе). Фестиваль начнется в 14:00, заявиться в участники может любой, это бесплатно.

Знаковым для юбилейной даты в Челябинске будет военно-исторический фестиваль «Уральские герои». В Никольской роще 4 и 5 сентября реконструируют сразу четыре эпизода военного прошлого России. Первый и самый знаковый — бой Уральского добровольческого танкового корпуса (это было под Брянском, в июле 1943 года), инсценировка начнется в 13:00. В 15:00 зрители смогут увидеть реконструкцию одной из спецопераций в Афганистане. 5 сентября военные историки-реконструкторы представят фрагмент боя Первой мировой войны 1914 года, а в 15:00 на поле случится наполеоновское нашествие 1812-го.

Два концерта даст оркестр «Малахит»: послушать хиты эстрады можно 10 сентября в 16:00 в Саду Победы и 11 сентября в саду им. Пушкина. Главный вокальный конкурс «Песня города» состоится 11 сентября.

Музыкальные концерты, посвященные юбилею города, состоятся в парке Гагарина, Городском саду им. Пушкина, Саду Победы, в парке «Металлург», в парке им. Терешковой и центральном парке Калининского района.





Фейерверк в честь 285-летия Челябинска состоится 11 сентября в 22:00.

Все праздничные мероприятия будут проводиться с выполнением всех требований Роспотребнадзора. Напомним, власти Челябинска долгое время не могли определиться с праздничной афишей Дня города, свои коррективы вносила нестабильная ситуация с распространением COVID-19 и рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава.