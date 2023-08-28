Опубликована полная афиша Дня города в Челябинске

Отмечать 287‑летие начнут уже с 2 сентября

В 2023 году Челябинск празднует 287-летие. В субботу, 9 сентября, на нескольких площадках города пройдут концерты, музыкальный фестиваль и большой фейерверк. Но праздновать день рождения города начнут за неделю — с 2 сентября. Администрация города анонсировала больше двадцати мероприятий.



Празднование стартует 2 сентября с общественно-политического вернисажа в парке Гагарина. Это большая выставка-ярмарка, где общественные деятели и простые челябинцы могут рассказывать о своей работе. Здесь есть стенды криминалистов, приютов для животных, археологов и других людей, которые хотят больше рассказать о своем труде.

3 сентября на Кировке и в Арт-сквере стартует Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». Под открытым небом с классикой российского джаза выступят «Уральский диксиленд», московская вокалистка, финалистка шоу «Голос» Этери Бериашвили, израильский пианист Таль Бабицкий и другие музыканты.

Мероприятия будут идти всю неделю, но главный праздник стартует вечером 9 сентября. Сразу несколько площадок в центре города отведут под активности, в основном концерты.

В парке Гагарина устроят фестиваль «В ритме рока» для челябинских рок-групп. В этом году к участию решили пригласить еще и уличных музыкантов, для них сделают отдельную малую сцену.

У ледовой арены «Трактор» в это время стартует фестиваль экстремального спорта RCC. Делать трюки и соревноваться в мастерстве будут ребята на самокатах, скейтах, BMX и мотоциклах. А в финале на главной сцене выступят хедлайнеры рэпер L’One и певец Ramil’.

В Арт-сквере в 13:00 начнется финал «Песни года», а уже к 17:30 тут развернется фестиваль электронной музыки. Между концертами здесь еще и челябинский кубок КВН устроят.

В 17:00 на парковке у Торгового центра стартует главный праздничный концерт — начнут с челябинских коллективов и воспитанников детских школ искусств, а на сладкое — выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой.





В 22:00 праздник завершится большим фейерверком. Лучше всего его смотреть с набережной Миасса.