«Челябинский государственный музей изобразительных искусств не имеет своего отдельного здания. Музей, имея две площадки, делит одну с жилым домом, вторую — с Челябинской филармонией. Вся постоянная экспозиция музея — это два маленьких зала, которые не способны уместить и 1% всех шедевров, которые имеются в фондах ЧГМИИ. Музей не может показать произведения XX века, челябинских художников, XXI века только из-за отсутствия площадей», — говорится в фабуле петиции.
Автор обращения утверждает, что Челябинск — единственный город-миллионник, где художественный музей не имеет своего собственного здания, и единственный город-миллионник, в котором нет музея современного искусства, даже на базе музея искусств, как филиала.
Мы связались с руководством Челябинского музея изобразительных искусств, чтобы уточнить пару моментов, но выяснилось, что они не имеют никакого отношения к инициативе.
«Я видел текст, все изложенное совершенно верно. Мы действительно самый маленький музей из десятки городов-миллионников. За год мы показываем максимум три процента от наших фондов, что, конечно, трагически мало. 20—25 процентов считается неплохим показателем. Кто писал текст обращения, мы не знаем, но очень отрадно, что в Челябинске есть люди, которых интересует искусство», — прокомментировал Первому областному информагентству директор музея Станислав Ткаченко.
По словам директора, более 18 тысяч экспонатов хранятся на площади 350 квадратных метров. Даже при условии климатического контроля и ответственной работы реставраторов плотность хранения максимально высока: на один квадратный метр приходится больше 50 экспонатов. В плачевном состоянии коллекция советской живописи. Станислав Ткаченко не без горечи отмечает, что музею стало тесно еще в конце 1970-х, и в 1987 году сотрудники уже готовились к переезду в здание бывшей ткацкой фабрики на углу проспекта Ленина и улицы Свободы, но в последний момент решение не было согласовано.
«Современный музей предполагает множество различных активностей, диктует новые требования к организации пространства для комфорта посетителей, сотрудников. Есть новые подходы и к формату выставок. Конечно, миллионному городу нужен современный просторный музей, это свидетельствует об отношении к культуре», — резюмирует Станислав Ткаченко.
Кто бы ни был автором обращения, сотрудники музея изобразительных искусств благодарны ему за поддержку. Пока под обращением собрано 17 подписей.