Опубликована петиция о строительстве нового музея искусств в Челябинске

Голосование проводится через «Госуслуги»

«Я видел текст, все изложенное совершенно верно. Мы действительно самый маленький музей из десятки городов-миллионников. За год мы показываем максимум три процента от наших фондов, что, конечно, трагически мало. 20—25 процентов считается неплохим показателем. Кто писал текст обращения, мы не знаем, но очень отрадно, что в Челябинске есть люди, которых интересует искусство»,

— прокомментировал Первому областному информагентству директор музея Станислав Ткаченко.



По словам директора, более 18 тысяч экспонатов хранятся на площади 350 квадратных метров. Даже при условии климатического контроля и ответственной работы реставраторов плотность хранения максимально высока: на один квадратный метр приходится больше 50 экспонатов. В плачевном состоянии коллекция советской живописи. Станислав Ткаченко не без горечи отмечает, что музею стало тесно еще в конце 1970-х, и в 1987 году сотрудники уже готовились к переезду в здание бывшей ткацкой фабрики на углу проспекта Ленина и улицы Свободы, но в последний момент решение не было согласовано.



«Современный музей предполагает множество различных активностей, диктует новые требования к организации пространства для комфорта посетителей, сотрудников. Есть новые подходы и к формату выставок. Конечно, миллионному городу нужен современный просторный музей, это свидетельствует об отношении к культуре», — резюмирует Станислав Ткаченко.



Кто бы ни был автором обращения, сотрудники музея изобразительных искусств благодарны ему за поддержку. Пока под обращением собрано 17 подписей.











По словам директора, более 18 тысяч экспонатов хранятся на площади 350 квадратных метров. Даже при условии климатического контроля и ответственной работы реставраторов плотность хранения максимально высока: на один квадратный метр приходится больше 50 экспонатов. В плачевном состоянии коллекция советской живописи. Станислав Ткаченко не без горечи отмечает, что музею стало тесно еще в конце 1970-х, и в 1987 году сотрудники уже готовились к переезду в здание бывшей ткацкой фабрики на углу проспекта Ленина и улицы Свободы, но в последний момент решение не было согласовано.«Современный музей предполагает множество различных активностей, диктует новые требования к организации пространства для комфорта посетителей, сотрудников. Есть новые подходы и к формату выставок. Конечно, миллионному городу нужен современный просторный музей, это свидетельствует об отношении к культуре», — резюмирует Станислав Ткаченко.Кто бы ни был автором обращения, сотрудники музея изобразительных искусств благодарны ему за поддержку. Пока под обращением собрано 17 подписей.