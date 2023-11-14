Опубликован шорт-лист кинофестиваля «Урал, я люблю тебя!»

В этом году на кинофестиваль поступило рекордное количество работ — больше 200 со всего Урала и из Москвы

«Мы отсмотрели две сотни работ, и я должен сказать, что среди них есть действительно сильные и достойные работы. Большая часть из них — это истории людей, живущих на Урале. Например, анимационный фильм детской студии „Звездочка“ из Усть-Катава „Старец Игнатий“ или документальный фильм „Чудь“ — об удивительном дядьке из Пермского края, который из дерева вырезает всякую нечисть и говорит, что „черти — народ добрый“. Или вот „Live in Любимово“ о немце, который поселился в глухой деревушке Пермского края и пишет симфонии»,

— рассказывает директор Киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев.