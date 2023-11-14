X Открытый областной кинофестиваль «Урал, я люблю тебя!» в 2023 году посвящен 90-летию Челябинской области. 17 ноября в кинотеатре имени Пушкина состоится торжественная церемония награждения победителей в десяти номинациях.
Организаторы (Киноцентр имени Герасимова) отмечают, что в этом году получили неожиданно много работ от профессиональных и любительских студий из десяти регионов Урала, а также из Москвы. Кроме того, жюри говорит о том, как заметно вырос уровень фильмов.
«Мы отсмотрели две сотни работ, и я должен сказать, что среди них есть действительно сильные и достойные работы. Большая часть из них — это истории людей, живущих на Урале. Например, анимационный фильм детской студии „Звездочка“ из Усть-Катава „Старец Игнатий“ или документальный фильм „Чудь“ — об удивительном дядьке из Пермского края, который из дерева вырезает всякую нечисть и говорит, что „черти — народ добрый“. Или вот „Live in Любимово“ о немце, который поселился в глухой деревушке Пермского края и пишет симфонии»,— рассказывает директор Киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев.
В конкурсную программу кинофестиваля было отобрано 27 лучших работ. Среди них, например, «Горячий стаж» и «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации» Натальи Исаковой из Трехгорного — об истории горнозаводского Урала, «Обмани Дарвина. Аракульские шиханы» Алины Ануфриевой (ОТВ, Челябинск), «Водяная» Вилюры Исяндавлетовой (д. Шамонино, Башкортостан) — о почтальонше, которая много лет развозит почту на лодке. Очень много документальных фильмов о тех, кто что-то делает: лечит, спасает, строит, восстанавливает, хранит.
Юрий Сычев замечает, что сейчас стирается грань между любительскими и профессиональными командами, среди отобранных номинантов — и те, и другие. Показа фестивальных работ не планируется, но на церемонии награждения будет показан небольшой фрагмент каждого из фильмов. После награждения все отобранные работы будут выложены в открытый доступ.
Лауреаты кинофестиваля «Урал, я люблю тебя!» 2023 года будут объявлены 17 ноября в 14:00 в кинотеатре им. А. С. Пушкина. Вход свободный.
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