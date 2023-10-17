«Оппенгеймер» вышел в прокат в Челябинске спустя три месяца

Сеансы появились в двух киносетях

Через три месяца после мирового релиза в пиратский прокат в Челябинске вышла историческая драма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. В КРК «Мегаполис» премьеру крутят ежедневно по девять сеансов в день.



Пока премьеру можно увидеть только в «Киномаксе» («Урал», «Родник») и сети «Мягких кинотеатров» («Алмаз», «Фокус», «Мегаполис»). В других кинотеатрах города драму пока не крутят.

Напомним, во всем мире «Оппенгеймер» вышел в июле 2023 года и собрал более 940 миллионов долларов. В России картина вышла с опозданием, хотя релиз ожидался одновременно с другом кинохитом — «Барби».

В Москве и других российских городах фильм начали крутить раньше, чем в Челябинске. Причем некоторые кинотеатры пускали фильм под названием «Дубак» и избегали оригинального наименования.