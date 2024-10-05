Оперу «Князь Игорь» вновь увидели челябинцы

После длительного перерыва в афишу Челябинского театра оперы и балета вновь вернулась опера «Князь Игорь»

Опера Александра Бородина «Князь Игорь» по праву является одной из самых проникновенных, душевных русских опер. Премьера обновленной постановки состоялась на сцене челябинского театра в 2018 году, опера прочно вошла в репертуар. Но вскоре по разным причинам случился длительный перерыв. Предыдущая встреча зрителей с творением великого композитора состоялась почти два года назад. И вот в октябре 2024 года «Князь Игорь» вновь на сцене!







Мощь и плотность звука поражают самого взыскательного слушателя. Визуальная составляющая постановки на высоте — свет, костюмы, декорации. Партитура «Князя Игоря» буквально состоит из хитов. Плач Ярославны, каватина Кончаковны, ария князя Игоря, песня Половецкой девушки, хор «Улетай на крыльях ветра» и многие другие прочно вошли в золотой фонд мирового оперного наследия.







В челябинском театре номер «Половецкие пляски» требует от дирижера поистине виртуозной работы. Требуется управлять оркестром, следить за артистами балета на сцене, вовремя сигнализировать солистам хора, которые находятся на втором этаже в ложах бельэтажа.

— «Князь Игорь» настоящий шедевр оперного искусства, — рассказывает дирижер Александр Матушкин. — Более русскую музыку сложно найти у других композиторов. Быть может, только «Царская невеста» у Николая Римского-Корсакова. Русская музыка воспитывает, дарит нам прекрасные образы главных героев, рассказывает о светлой любви, о безграничном богатстве русской души.







Композитор Александр Бородин сочинял музыку по зову сердца и только в свободное от основной работы время. По роду своей деятельности Бородин был профессором химии, сотрудничал с ведущими университетами, одно время работал с Дмитрием Менделеевым. Оперу «Князь Игорь» композитор писал восемнадцать лет, работу над партитурой прервала смерть композитора. Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов завершили работу над музыкальным материалом, который оставил Бородин.







В октябре 2024 года «Князь Игорь» стал дебютом для многих солистов оперной труппы челябинского театра. Впервые в партии князя Владимира Галицкого прозвучал бас Артура Садикова, в образе Половецкой девушки раскрылась Анжелика Донских.







— Так случилось, что этой осенью у меня подряд три больших дебюта, — делится Артур Садиков. — Считаю, что князь Галицкий самая технически сложная партия из всех, что мне доводилось когда-либо исполнять. Очень долго готовился к ней. Материал я полностью знал еще два года назад, но в то время не был готов к дебюту. Кроме вокальной сложности, требовалось показать в полной мере характер князя. Это очень умный, хитрый, озлобленный человек, который скрывается за внешне привлекательной маской.

Из-за того, что опера долгое время отсутствовала в репертуаре, для некоторых молодых артистов второй выход на сцену в этой опере практически стал дебютным. Меццо-сопрано Алиса Чечель спела Кончаковну, дочь половецкого хана Кончака. Тенор Никита Забетчук вышел в партии Владимира Игоревича, сына князя Игоря. Александр Бабаев экстренно заменил заболевшего солиста и предстал в образе гудошника Ерошки.







— Недавно я болела и очень боялась, что не успею восстановиться к опере «Князь Игорь», — говорит Алиса Чечель. — Партия Кончаковны одна из самых показательных для меццо-сопрано, я мечтала ее спеть еще раз. Так случилось, что дебютировала я почти два года назад, а потом оперы не было в репертуаре. У меня такое ощущение, что сегодня моя премьера. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что совсем не думаю о том, как лучше спеть, а просто живу на сцене. Это восхитительное ощущение. Всегда стремлюсь перевоплотиться в своего героя.







На сегодняшний день неизвестна точная дата следующей встречи челябинской публики с оперой Александра Бородина «Князь Игорь». Мы будем следить за театральной афишей и заблаговременно сообщим нашим читателям об очередном показе.