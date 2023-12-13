Оперная дива Вероника Джиоева выступит в Челябинске, Сатке и Магнитогорске

Вместе с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области

Звезда мировой оперной сцены Вероника Джиоева и Государственный симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова дадут три концерта в Челябинской области.



Праздничный вечер «Торжество классики» традиционно проходит в декабре: в программу включены хиты оперной классики и современные сочинения, а фойе Концертного зала имени Прокофьева украшается живыми цветами. Заслуженную артистку России Веронику Джиоеву называют певицей от Бога, она ведущая солистка Новосибирского театра оперы и балета, приглашенная солистка Большого театра России и Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В репертуаре Вероники Джиоевой ведущие партии в операх Моцарта: Верди, Чайковского, Пуччини.

Концерт «Торжество классики» состоится 15 декабря в Челябинске, 17 декабря в Сатке, 19-го — в Магнитогорске.



