15 декабря звезда оперной сцены Вероника Джиоева и Государственный симфонический оркестр исполнили знаменитые классические произведения на концерте «Торжество классики». Это традиционная предновогодняя программа в Челябинской областной филармонии, для которой сцена и фойе Концертного зала имени Прокофьева всегда украшают живыми цветами.

«У вас замечательная филармония. Подготовленные оркестранты, а это, поверьте, бывает нечасто. Поэтому я надеюсь, что зритель счастлив так же, как мы. Мы планируем подарить зрителю много прекрасных эмоций», —  сказала Вероника Джиоева.

Чтобы спеть с Вероникой Джиоевой, в Челябинск также приехал солист Мариинского театра Александр Трофимов.

Челябинские музыканты рады возможности выступить на одной сцене с певцами такого уровня. По словам оркестрантов, великие исполнители очень музыкальны, они чутко слышат оркестр, стараются ему помочь, и сам оркестр начинает играть по-другому.

Концерт «Торжество классики» с Вероникой Джиоевой состоится в Сатке (17 декабря) и в Магнитогорске ( 19 декабря). В программе любимые и популярные арии из опер Моцарта, Пуччини, Верди, Чайковского.

«Фестиваль проходит на Южном Урале в десятый раз. Его популярность говорит сама за себя: билеты купить уже невозможно. Очень хорошо, что в этом году фестиваль будет проходить не только в Челябинске, но и в Сатке, в Магнитогорске. Туда также приедут наши звездные артисты. Мы достойны, чтобы к нам приезжали звезды с мировым именем», — заметила общественный деятель Ирина Текслер.

Вероника Джиоева — ведущая солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, а также приглашенная солистка Большого театра России и Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Она блистала на сцене Королевского театра де ла Монне в Брюсселе, Гамбургской государственной оперы, Большого театра Женевы, Королевского театра в Мадриде, театров в Болонье, Бари (Петруццелли), Палермо (Массимо), Хьюстонской оперы, театров Праги, Цюриха, Хельсинки, Валенсии, Вероны.