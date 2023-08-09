Около полутора тысяч заявок поступило на конкурс «Талисман Десятилетия науки и технологий»

Победитель будет представлен на III Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»

«Среди участников есть и дошкольники, и ученые, и профессиональные дизайнеры. Больше всего заявок поступило от студентов (521) и школьников (500), возраст самого старшего участника — 84 года. Заявки приходили даже коллективно от школ и детских садов»,

— прокомментировал сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

С 6 по 15 сентября талисманы, отобранные экспертным советом, будут доступны для открытого онлайн-голосования. В состав экспертного совета входят известные люди из числа актеров и ученых, в том числе вице-президент РАН, академик РАН Степан Калмыков, писатель Александр Цыпкин, автор и ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малоземов и другие. Пятерка лучших будет представлена членам координационного комитета Десятилетия науки и технологий для выбора победителя.

Прием заявок на конкурс «Талисман Десятилетия науки и технологий» завершен. Чаще всего среди идей талисмана предлагали изображения атома, роботов, котов, ученых, сов, морских животных и медведей. Челябинская область названа в числе регионов-лидеров по количеству заявок.Презентация талисмана состоится на III Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».