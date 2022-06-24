Эксперты одобрили проект ремонта Комплекса войскового остановочного пункта, который известен в городе как Танковое училище. Историческое здание расположено по улице Монакова.
В 1906—1910 годах здания военного городка использовались как переселенческий пункт из-за близости к железной дороге. В те годы через Челябинск шел огромный поток переселенцев в Сибирь и на Дальний Восток.
С началом Первой мировой войны городок стал местом размещения 147-го эвакуационного госпиталя, где выхаживали солдат русской армии. Госпиталь был здесь и позже, в годы Гражданской войны: раненые бойцы Красной и Белой армии, а также чехословацкие легионеры квартировали здесь по очереди. Когда советская власть окончательно победила, городок был закреплен за Челябинским губернским военкоматом и использовался как сборный пункт для призывников.
В первые дни Великой Отечественной войны, 30 июня 1941 года, принято решение образовать на этой территории Челябинское танковое училище. С 1941-го по 2007-й в зданиях Войскового остановочного пункта размещалось Челябинское танковое училище.
«Сохранившиеся здания представляют собой историко-культурную ценность как часть исторического комплекса и образец архитектуры рационалистического модерна. В соответствии с предложенными проектными решениями внешний облик здания не изменяется, все элементы сохраняются», — утверждается в сообщении госкомитета по охране объектов культурного наследия.
В результате ремонта заменят кровлю, оконные и дверные блоки в соответствии с историческими аналогами, приведут в порядок фундамент и кирпичную кладку. По плану здание, которое находится в частной собственности, будет использоваться как общественный объект.
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