Один из первых домов, спроектированный архитектором Петровым в Челябинске, стал объектом культурного наследия

Это здание с башенкой на улице Цвиллинга, 39

Комитет охраны культурного наследия в Челябинске добавил в госреестр охраняемых зданий угловой дом на перекрестке ул. Цвиллинга и ул. Тимирязева. Дом № 39 по первому проекту был обычной трехэтажной «сталинкой».



Архитектор Борис Петров вместе с женой Марией Мочаловой только окончил Московский архитектурный институт и приехал в Челябинск. Среди первых проектов была доработка этого здания на перекрестке улиц. Скучное строение следовало сделать видной доминантой квартала.



Стройка шла в 1949—1952 годах. Борис Петров прямо по первоначальному проекту дорисовал северному и южному фасаду еще один, четвертый этаж и добавил башенку. Так здание стало заметным в череде типовой застройки того времени — с шестиэтажной башней, с барабаном, корончатым завершением и шпилем.



Охранный статус объекта культурного наследия местного значения означает, что при ремонте здания к проектам будут предъявлять особые требования. А еще на фасаде здания нельзя размещать большие рекламные плакаты или самовольно достраивать балконы.

