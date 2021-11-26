Обычная женщина после развода: премьера в Челябинском театре драмы

Премьера драматической комедии с психотерапевтическим уклоном «Мой блистательный развод» состоится 26 ноября. Феминисткам смотреть не рекомендуется

Это российская премьера пьесы ирландского драматурга Джеральдины Эрон. Есть англо-французская киноверсия этой пьесы — картина под названием «Великолепная» (2018). Если не смотрели, то перед спектаклем и не смотрите: легкий прямолинейный фильм, заранее обреченный на счастливый финал.



В апреле 2021 года пьеса была переведена на русский, и режиссер Вячеслав Хорюшин решил ее ставить по приглашению Челябинского театра драмы.







Жанр спектакля обозначили как стендап-комедию, но это, конечно, далеко не стендап и не совсем комедия. Это, по сути, исполненная драматизма исповедь немолодой женщины, от которой только что ушел муж. К молодой любовнице, тут по шаблону.

Героине плюс-минус 45 лет, у нее взрослая дочь, собака, пустой дом и никчемная жизнь.

Она реконструирует события от момента внезапного разрыва до момента «прошло три года» буквально по шагам, не стесняясь выглядеть глупо и жалко. И сюжет этот разыгран в традициях русского драматического театра, а не этих ваших французских водевильчиков.

История жизни женщины после развода — примерно как после кораблекрушения, пожара или тяжелой черепно-мозговой травмы — разворачивается от первого лица. Невероятная Екатерина Зенцова в роли Ангелы Кеннеди Липски ведет все действо.







Признаться, в первые минуты был легкий когнитивный диссонанс, когда героиня по имени Ангела появляется на фоне наших унылых многоэтажек в спальных районах, а через пару-тройку фраз мы понимаем, что она живет далеко не в России. Но интернациональность сюжета побеждает это недоразумение.

Итак, женщину бросил муж, и жизнь ее разбита. Это завязка. Автор не углубляется в причины развода, в нюансы взаимной неприязни и вот эту всю Жизнь до. Ее (автора) интересует, что дальше. Как, собственно, выжить. И женское повествование о Жизни после настолько достоверно и узнаваемо, что нет сомнений: драматург изучала тему методом глубокого личного погружения.

Режиссер Вячеслав Хорюшин завернул моноспектакль в формат телешоу. Якобы дама исповедуется на публику, и ведущий, а-ля Малахов (актер Степан Арефьев), то подыгрывает героине от лица мужских персонажей, то приправляет печальную повесть нравоучительными максимами, которые должны сообщить зрителю, насколько эта проблема — развод! — животрепещуща. И как следует к ней правильно относиться: ничего страшного, это нормально.







Итак, наша Ангела Кеннеди Липски, которая могла бы называться Катей, Дашей, Кристиной, проходит все этапы переживания горя. Она звонит в кризисный центр помощи тем, кто решил покончить с собой (ОК, это ирландские кризисные центры, они работают). Она ищет новых знакомств и назначает свидание с мужчиной, который «ищет внушающую доверие женщину в теле для дружбы», но тот оказывается слишком неказистого размера.

Она плачет, пока гуляет с собакой, пока смотрит сериал, пока покупает шоколадку. Она идет напиваться на рок-концерт. Она звонит бесконечным подружкам, которые советуют «сосредоточиться на светлой стороне». И, наконец, она обнаруживает у себя стопроцентные симптомы рака кишечника (это были лакричные палочки).







Актриса Екатерина Зенцова после генерального прогона рассказала, как однажды после репетиции собралась вся творческая группа, включая монтировщиков сцены и звукооператоров, и случайно выяснилось, что через развод прошел каждый. Каждый первый.

— Я волновалась, будет ли эта история интересной. Пришла к моим любимым подружкам, которые занимаются вышиванием, и предложила: давайте я вам почитаю, пока вы вышиваете. Девочки слушали текст пьесы, хохотали, вздыхали, молчали, на следующий день нашли ее в интернете и дочитали. Словом, я поняла, что отклик у зрителя тема найдет, — рассказывает Екатерина Зенцова.

Психологи, которые ознакомились с пьесой, были удивлены, насколько грамотно, буквально клинически точно драматург описывает все стадии переживания травмы.

Героиню бросает от счастливого открытия «Как классно спать посередине кровати!» и «Я научилась сама ходить в кино» до обморочно-беспросветного «Я навсегда останусь одна». Не минуют ее стадии «Я должна переспать хоть с кем-нибудь» и «Я в секс-шопе покупаю первый в жизни вибратор». То в жар, то в холод, то в пустоту. Не обошлось и без сеансов психотерапевта, которая учила воспринимать мужчин в своей жизни исключительно как приправу к основному блюду, и их отсутствие — как свободу.







Блестящая английская самоирония спасает действие от заунывного плача Ярославны по себе любимой и время от времени отсылает нас к незабвенной Бриджит Джонс.

Зрительницы испытают благодарность к авторам за внимание к мелочам, которые на самом деле, конечно, никакие не мелочи: вот брошенная жена рассказывает, как муж, который уже не муж, приходит за своими вещами и пытается тайком положить в карман какую-то милую ему ерунду, и вот это жест — тайком стащить! — такой смешной и трогательный, что она едва не расхохоталась, заметив. И в ту самую секунду она понимает, что вот если сейчас она открыто засмеется, как бывало когда-то, то никакого развода не будет. Все любовницы исчезнут, как морок, как наваждение, — останется только этот совместный хохот...







Или когда муж, чуть ли не через год после расставания, в каком-то порыве бросает ей в лицо: «Господи, если бы ты устроила мне скандал! Если бы ты знала, как я скучаю по тебе и по дому! Почему я не могу вернуться!» — паника, растерянность, смятение, гордость, нежность — все это она комом глотает, не в силах осознать.

Вопросы, сверлящие мозг обычной женщины, оставленной мужем, закручиваются в мучительный круг: за что? что я не так сделала? чем она лучше меня? почему мы давно потеряли близость? куда подевалась любовь? что теперь делать? за что?







Режиссер Вячеслав Харюшин так обосновал выбор драматургического материала:

— Назовите мне хоть еще одну пьесу на эту животрепещущую тему — развод. Кроме «Валентина и Валентины», пожалуй, я ничего и не вспомню, и то там речь идет о взаимоотношениях в паре. А здесь все внимание сосредоточено на проживании человеком экстремальной психологической ситуации, которая знакома едва ли не каждому. Это история, рассказанная изнутри. Таких пьес нет, — резюмировал режиссер.

Екатерина Зенцова создает образ роскошной, уверенной женщины (ее туалеты выглядят ультрамодно и дорого), внутри которой льет горючие слезы маленькая девочка. С девочковыми мечтами про большого и сильного мужчину в вязаном свитере, который ее защитит, спасет и полюбит всей душой. И скажет: «Ты хорошая девочка, Ангела».





Почему спектакль не рекомендован феминисткам. Потому что идея женского счастья здесь транслируется мощно и скрепно: для счастья женщине непременно необходим мужчина. Нужно просто очень верить, и он придет, материализованный и визуализированный. Иначе — полный хаос и бессмыслица.



Финал в «Моем блистательном разводе» — открыточный. После правдивой, горькой, искренней истории длиной в три года нам предъявляется абсолютно голливудский хеппи-энд. Для меня это была попсовая нота, но авторы постановки верят в такой поворот абсолютно.

— Это может быть ее мечта, это может быть открытый финал. Что и как там дальше сложится с этим мужчиной в вязаном свитере, бог знает. Но мне был важен хеппи-энд, потому что финалы а-ля Коляда, беспросветные и беспробудные, надоели изрядно, — так возразил мне режиссер Вячеслав Харюшин.

В любом случае нет сомнений, что зритель будет сокрушаться, печалиться, гневаться, психовать, хохотать вместе с героиней, узнавать свои обстоятельства, свои реплики, свои глупости. Пожалуй, даже поймает себя на остром желании поговорить об этом с создателями спектакля, впервые за историю Театра драмы замахнувшимися на стендап-комедию на тему, столь близкую любому человеку среднего возраста. Кроме феминисток.