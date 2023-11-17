Завершил свою работу X кинофестиваль «Урал, я люблю тебя!», посвященный 90-летию Челябинской области. Из двухсот анимационных, телевизионных и документальных работ было выбрано 30 номинантов в десяти номинациях.
Оргкомитет, который возглавлял директор Киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев, отмечал в этом году и широкую географию уральского фестиваля (от Кургана до Ханты-Мансийска), и заметно возросший профессиональный уровень участников. Среди номинантов были как профессиональные студии, так и любители-одиночки, студенты, школьные объединения. Кинофестиваль традиционно объединяет участников независимо от их статуса и опыта.
Лауреаты были объявлены в десяти номинациях. На торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая состоялась сегодня, 17 ноября, в кинотеатре имени Пушкина, зрители увидели короткие фрагменты работ всех тридцати номинантов. Вот список победителей.
В номинации «Урал в лицах»:
▪️ документальный фильм «Live in Любимово» (Алексей Романов, Пермь) — о немце, который переехал из Баден-Бадена в глухое село и пишет симфонии для Пермского театра оперы и балета.
В номинации «Урал духовный»:
▪️ документальный фильм «Чудь» (Надежда Захарова, Пермь) — о резчике по дереву из небольшого поселка в Пермском крае, который создает симпатичную лесную нечисть из стволов деревьев и утверждает, что черти очень добрые существа (на главном фото — его персонаж).
В номинации «Урал звучащий»:
▪️ «В Агаповке жить» (Евгений Обатуров, пос. Наровчатка, Агаповский район Челябинской области) — клип, записанный выпускниками школы из Наровчатки с патриотическим рефреном «В Агаповке тире жить!».
В номинации «Урал культурный»:
▪️ документальный фильм «Фонд развития народного танца Карташовой-Реус» (Анастасия Кожина, Челябинск) — об основателях фонда и любви к народному танцу.
В номинации «Урал многонациональный»:
▪️ игровой фильм «Белый-белый снег» (Вилюра Исяндавлетова, Уфа) — о жизни в глухой башкирской деревне.
В номинации «Урал промышленный»:
▪️ документальный фильм «Бремя глубинки» (Евгений Обатуров, пос. Наровчатка, Агаповский район Челябинской области) — о том, как и почему молодые люди уезжают из родных деревень в большие города.
В номинации «Урал победителей»:
▪️ «Белый журавлик» (Семен Белоусов, Челябинск) — это работа школьника о подвиге солдат.
В номинации «Урал туристический»:
▪️ телесюжет «Новый музейный комплекс Шульган-Таш» (Рина Нуриева, д. Шамонино, Башкортостан).
В номинации «Снято на Урале»:
▪️ игровой фильм «Меншензилле» (Андрей Ким, Екатеринбург).
Среди работ были забавные анимационные фильмы об истории Екатеринбурга, о старце Игнатии и Игнатьевской пещере, которые можно легко показывать младшим школьникам, и авторские документальные фильмы (например короткометражка Сергея Строганова «Стабери филдз форевер», отмеченная на нескольких международных фестивалях), очерк «Водяная» о почтальонше, которая всю жизнь служит на «Почте России» и развозит почту на лодке...
Директор кинофестивального направления киноцентра имени Герасимова Александра Петрова сказала, что часть фильмов будет обязательно показана в школах и вузах, особенно те, что сняты детьми или рассказывают в художественной форме об истории родного края.
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