Объявлена дата открытия «Вкусно — и точка» на северо‑западе в Челябинске

Фастфуд открывается в кинотеатре «Победа» после ремонта в формате кафе

Кафе «Вкусно — и точка» в кинотеатре «Победа» начнет работу 10 декабря. Полтора месяца здесь продолжался ремонт, который руководители предприятия быстрого питания называют ремодулингом.



Теперь это не просто фастфуд, а кафе на 180 мест с автоматической линией раздачи и терминалами для самостоятельного заказа. Появилась возможность сделать заказ через приложение, причем круглосуточно: линия автораздачи будет закрыта только на один час в день — с 04:00 до 05:00.

В меню добавлено несколько позиций кофе, а также выпечка, чиабатта и десерты. «Вкусно — и точка» будет открыто с 7:00 до 24:00.

В честь открытия обещают сюрпризы. Например, первые сто посетителей получат месячный запас гамбургеров, а те, кто заказал кофе, — месячный запас кофе (видимо, в виде зерен). На 10 декабря запланирован семейный праздник с 12:00 до 16:00 с развлекательной программой: бесплатным аквагримом и веселыми конкурсами.