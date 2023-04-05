Министерство культуры Челябинской области сообщает, что в этом году фестиваль будет посвящен эпохе кочевников: от племен раннего железного века до XIX века, причем локальная культура народов Южного Урала будет представлена в мировом контексте. В программе фестиваля — реконструкция военных баталий и бытовых сцен, традиционные ремесленные мастерские, древняя музыка и кухня кочевников.
К участию приглашаются клубы исторической реконструкции, музыкальные коллективы, занимающиеся музыкой народов степи, организации общественного питания, готовящие традиционную кухню, а также конноспортивные клубы и конюшни (заявку можно оставить на сайте заповедника «Аркаим»). Фестиваль организуется заповедником совместно с ассоциацией «Археос» при поддержке министерства культуры Челябинской области.
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