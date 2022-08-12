Объявлен новый государственный праздник — День российской анимации

По указу президента он будет отмечаться 8 апреля

В России на один профессиональный праздник станет больше. Владимир Путин учредил День российской анимации, который теперь будет отмечаться 8 апреля.



В 1912 году в этот день состоялась первая официальная анимационная премьера в России. Это был мультфильм про несчаcтную любовь под названием «Прекрасная Люканида»: история сложных отношений царицы жуков-рогачей и графа из жуков-усачей, которую снял биолог Владислав Старевич. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве.



Организаторы праздника надеются, что новый профессиональный праздник будет способствовать продвижению российской анимации на отечественном рынке проката, так как качественные мультфильмы учат детей любви, дружбе, честности, взаимопониманию.





