В России на один профессиональный праздник станет больше. Владимир Путин учредил День российской анимации, который теперь будет отмечаться 8 апреля.

В 1912 году в этот день состоялась первая официальная анимационная премьера в России. Это был мультфильм про несчаcтную любовь под названием «Прекрасная Люканида»: история сложных отношений царицы жуков-рогачей и графа из жуков-усачей, которую снял биолог Владислав Старевич.  Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. 

Организаторы праздника надеются, что новый профессиональный праздник будет способствовать продвижению российской анимации на отечественном рынке проката, так как качественные мультфильмы учат детей любви, дружбе, честности, взаимопониманию.