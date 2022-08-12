В России на один профессиональный праздник станет больше. Владимир Путин учредил День российской анимации, который теперь будет отмечаться 8 апреля.
В 1912 году в этот день состоялась первая официальная анимационная премьера в России. Это был мультфильм про несчаcтную любовь под названием «Прекрасная Люканида»: история сложных отношений царицы жуков-рогачей и графа из жуков-усачей, которую снял биолог Владислав Старевич. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве.
Организаторы праздника надеются, что новый профессиональный праздник будет способствовать продвижению российской анимации на отечественном рынке проката, так как качественные мультфильмы учат детей любви, дружбе, честности, взаимопониманию.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес