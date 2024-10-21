Обновленный магнитогорский театр кукол «Буратино» открыл двери для зрителей

Преобразились и фасад, и интерьеры здания

В Магнитогорске после годовой реконструкции начал работу театр кукол «Буратино». Самые масштабные изменения произошли в зрительном зале, также обновили те места, куда не попадает взгляд посетителей, — гримерки артистов, цеха. О новшествах рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Так, в здании заменили инженерные системы, обновили гримерные, цеха, подсобные помещения. В фойе второго этажа установили звуковое и световое оборудование для проведения детских мероприятий, а на третьем этаже открыли музей «Закулисье».

Фасад здания украсили декоративной штукатуркой в кирпично-бежевых тонах и большим фигурным золотым ключиком — символом сказки, в честь которой назван театр. Наружный слой дополнительно утеплили.





Больше всего преобразился зрительный зал. Ряды сидений заменили на современные, обновили планшет и одежду сцены. На заднике установили светодиодный экран, который дополняет еще один опускающийся экран-сетка.

Магнитогорцы уже успели оценить обновленный театр на премьере «Снежная королева».

Напомним, летом ход реконструкции оценил губернатор Алексей Текслер.

Также совсем недавно в Челябинской области после масштабной реконструкции открылся еще один театр — Драма имени Наума Орлова. Больше всего изменений здесь, как и в магнитогорском театре, произошло в зрительном зале.