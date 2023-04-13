Областная библиотека для молодежи в Челябинске представила новый логотип

Теперь она неофициально называется «МОСТ»

Челябинская областная библиотека для молодежи презентовала новое название и логотип, который можно расшифровывать по-разному.

«В последнее время появилась тенденция называть библиотеки каким-то словом или словосочетанием: „Публичка“, „Точки удивления“, „Умная библиотека“, „Окна“, „Ручьевка“, „Аист“. Это только некоторые библиотеки Челябинской области. Мы решили, что наша библиотека предлагает теперь называть себя „Мост“ — мост в мир чтения, мост между миром детства и взрослой жизнью. Варианты расшифровки аббревиатуры могут быть разными: Молодежный ОСТров, МОлодежная СТрана, Молодежь Отдых Свобода Творчество, Место для Отдыха, Самовыражения и Творчества», — комментирует директор библиотеки Ксения Семкина.

Как объясняют сотрудники Челябинской областной библиотеки для молодежи, расположение библиотеки рядом с мостом на Свердловском проспекте также логично вписывается в концепцию.

