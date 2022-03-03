Команда YouTube-канала LIFE DOC планирует снять документальный фильм об археологических раскопках на территории заповедника «Аркаим».
Съемки начнутся в середине марта и продолжатся летом, когда археологи приступят к полевым работам.
«Первую съемочную группу мы ждем 18 марта. Гости собираются подняться на Шаманку и Грачиную гору, поснимать жилища Каменного века. Планируются съемки с коптера. Будем надеяться, что погода не подведет. Она в марте непредсказуемая: может пойти снег или подняться сильный ветер. К этому времени окончательно определимся по проведению летней экспедиции», — прокомментировал директор заповедника Валерий Волик.
Режиссер будущей картины об Аркаиме Александра Ли известна как создатель полнометражных фильмов «Деревня», «Все еще ты. Как живут люди с деменцией» и других.
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