Нойз-музыкант из Перу даст концерт в Челябинске

Sajjra выступает в странах, куда не приезжают западные артисты

14 января в Челябинске в клубе РМЦ выступит перуанский нойз-музыкант Sajjra. Он занимается экспериментальной музыкой с 1995 года и больше 15 лет дает концерты в Европе и Латинской Америке. Сейчас он концептуально устраивает тур в странах, где по геополитическим причинам не гастролируют другие артисты.



Треки Саджры (так произносится псевдоним музыканта) — это шумная электронная музыка с ломаными и максимально непредсказуемыми ритмами. Артист использует гитары, электронные барабаны и народные инструменты, например духовые трубки, и соединяет это со звуками шумящей техники: компьютерными блоками питания и кулерами.

Треки звучат так, будто диск зажевало: музыка играет с прерываниями, глюками и глитчами. При этом песни быстрые, а некоторые даже звучат танцевально, и рваные ритмы делают звук качающим.

Sajjra представит в России свой новый альбом Serpent is Present. Начало концерта 14 января в 19:00. Билеты по 400 рублей. 18+