Новый образовательный сезон «Тавриды» стартовал в Крыму

Открытие арт-кластера состоялось в День России

12 июня, в День России, в бухте Капсель в Крыму стартовал новый образовательный сезон арт-кластера «Таврида». Он продлится до середины октября и объединит около 30 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий, сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Первым заездом в рамках «Тавриды» стал проект «Кириллица», который объединил в себе арт-школы народного искусства, русского языка, цифровизации и IT-технологий. Участниками заезда стали 400 молодых творцов из 73 российских регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик. 17 июня они покажут театрализованное представление, в основу сюжета которого легли «Новые сказки народов России», написанные участниками арт-школы русского языка и современной литературы. Ключевую роль в представлении займет сводный оркестр народных инструментов.

«Во время арт-школ „Кириллицы“ с участниками будут работать эксперты МГИМО, Нетологии, ансамбля „Березка“, издательства АСТ, издательской платформы ЛитРес, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московской духовной академии и других институций. Молодые творцы смогут выиграть финансирование на свои проекты в грантовом конкурсе, пройти кастинги в флагманские медиапроекты, получить новые знакомства и заряд вдохновения»,— отмечают организаторы.

Президент РФ Владимир Путин направил участникам первого заезда приветствие, в котором отметил вклад «Тавриды» в развитие молодых деятелей культуры и искусств.

«За прошедшие годы „Таврида“ укрепила свой потенциал, стала признанной площадкой для общения энергичной талантливой молодежи. Здесь юноши и девушки могут предложить свежие, оригинальные идеи, получить поддержку для их осуществления. Глубоко символично, что в Год культурного наследия народов России „Таврида“ посвятила значительную часть своих мероприятий изучению и популяризации песенного, хореографического искусства, самобытных обычаев и традиций народов нашего многонационального Отечества»,— подчеркнул президент.

В день открытия «Тавриды» команда арт-кластера представила клип на песню «Нас не отменишь», в которой поется и о санкциях, и о программе «Поле чудес», и о знаменитом русском композиторе Петре Чайковском, и много другом.

В этом году организаторы обещают сразу несколько арт-школ, которые пройдут впервые. В их числе экология, боевые искусства, гейм-дизайн и другие.