Новый логотип Челябинска, созданный нейросетью, готов

Нейросеть обработала больше тысячи рукописных вариантов слова «Челябинск»

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В конце августа челябинцам предложили поучаствовать в создании нового логотипа города: написать слово «Челябинск» и прислать его на chel-slovo.ru. Авторами проекта выступили компания Napoleon IT и сообщество «Челябдизайн» при поддержке главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова. Из полутора тысяч слов «Челябинск» отобрали тысячу более-менее разборчивых и отдали в работу.

Промежуточный вариант обработки данных нейросетью

«Она как будто заново пытается придумать алфавит, но пока это больше похоже на арабскую вязь. Мы рассчитываем, к концу недели буквы будут более четко вырисовываться. Результат мы получим в любом случае, только путь оказался более долгим»,

— сообщил Первому областному информационному агентству руководитель образовательных программ компании Napoleon IT Аркадий Бодрягин.





Специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения компании Napoleon IT создали нейросеть, которая объединила надписи и выдала результат, который дизайнеры превратили в финальный логотип.Программа обрабатывала полученный массив данных чуть дольше, чем ожидалось.

«Обратите внимание на „чубчик“ в букве Ч и „облачко-дымок“ в букве Б. Эти идеи сгенерировала нейросеть на основе рукописных надписей горожан. Таким будет наш ответ „прославившемуся“ стилю 285-летия города, для создания которого проводились даже аж целые „фокус-группы“», -— заявил один из авторов проекта, соучредитель Secret Branding Agency и сообщества «Челябдизайн» Андрей Брохман.

Сегодня объявлено о завершении проекта, и новый логотип «Челябинск» представлен общественности.