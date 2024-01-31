Новый «Чебурашка»: вышел тизер фильма про домовенка Кузю

Премьера запланирована на декабрь 2024 года

Домовенок Кузя, известный зрителям по советскому мультфильму, станет героем нового фильма по примеру Чебурашки. «Домовенок Кузя» тоже будет синтезом кинематографа и анимации: Кузя — это кукольный персонаж. Производством картины занимается «Кинокомпания братьев Андреасян», которую, по всей видимости, вдохновил сокрушительный кассовый успех «Чебурашки» (7 миллиардов рублей).

История о Кузе не сильно изменилась: там будет и волшебный сундучок, и местный домовой Нафаня, и девочка Наташа, и Баба-яга. Фильм снимается в жанре семейной комедии: милой, домашней и трогательной даже для родителей.

«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает домовенка Кузю и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии», — говорил в одном из интервью продюсер Сарик Андреасян.

Известно, что в фильме снимались Марк Богатырев, Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов. Тем временем начались съемки «Чебурашки-2», режиссером остался Дмитрий Дьяченко. Выход продолжения триумфального семейного кино ожидается 1 января 2026 года.