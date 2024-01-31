Домовенок Кузя, известный зрителям по советскому мультфильму, станет героем нового фильма по примеру Чебурашки. «Домовенок Кузя» тоже будет синтезом кинематографа и анимации: Кузя — это кукольный персонаж. Производством картины занимается «Кинокомпания братьев Андреасян», которую, по всей видимости, вдохновил сокрушительный кассовый успех «Чебурашки» (7 миллиардов рублей).
История о Кузе не сильно изменилась: там будет и волшебный сундучок, и местный домовой Нафаня, и девочка Наташа, и Баба-яга. Фильм снимается в жанре семейной комедии: милой, домашней и трогательной даже для родителей.
«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает домовенка Кузю и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии», — говорил в одном из интервью продюсер Сарик Андреасян.
Известно, что в фильме снимались Марк Богатырев, Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов. Тем временем начались съемки «Чебурашки-2», режиссером остался Дмитрий Дьяченко. Выход продолжения триумфального семейного кино ожидается 1 января 2026 года.