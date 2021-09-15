Новый бренд «Челябинск» нейросеть будет писать еще несколько дней

Челябинцы прислали полторы тысячи вариантов слова, написанных от руки

За две недели до Дня города компания Napoleon IT и сообщество «Челябдизайн» объявили о создании уникального бренда Челябинска с помощью нейросети. Любой желающий мог отправить написанное от руки слово «Челябинск» на сайт chel-slovo.ru и стать участником проекта.



За одиннадцать дней собрана огромная база данных, но к запланированному моменту презентации нового бренда кураторы проекта были вынуждены констатировать, что окончательный вариант слова «Челябинск» получается не очень разборчивым.

Кураторы пояснили, что для создания бренда используют нейронную сеть GAN, основанную на двух сетях. Первая — генератор, который из случайного шума (в данном случае — из слов, написанных от руки) генерирует изображения. Вторая — дискриминатор, который пытается отличить сгенерированные картинки от настоящих. Одна сеть пытается обмануть другую, в этом и состоит процесс создания одного слова из тысячи вариантов. На фото вверху — предварительные результаты обработки данных.





Все видят тут первые две буквы "Че"? А программисты видят



«Такая задача поставлена нейросети впервые, поэтому мы решили дать системе еще время на обработку массива данных. Мы добились, что сеть сейчас на какой-то площади научилась размечать места, где должны появиться буквы, но еще не придумала, как эти буквы пишутся. Она как будто заново пытается придумать алфавит, но пока это больше похоже на арабскую вязь. Мы рассчитываем, к концу недели буквы будут более четко вырисовываться. Результат мы получим в любом случае, только путь оказался более долгим»,— сообщил Первому областному информационному агентству руководитель образовательных программ компании Napoleon IT Аркадий Бодрягин.

Идея создания бренда с помощью нейросети принадлежит брендинговому агентству Secret Branding Agency, которое является одним из основателей и главных идеологов сообщества «Челябдизайн».