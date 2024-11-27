Новогодние представления в Челябинском театре кукол начнутся в середине декабря

Маленькие южноуральцы смогут познакомиться еще с одним сказочным волшебником

Одним из первых на Южном Урале, с 14 декабря, начинает новогоднюю кампанию Челябинский театр кукол. Для юных зрителей здесь подготовили спектакль «Маленький Дед Мороз» (6+), сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе театра.

На сцене расскажут историю Маленького Деда Мороза, который готовится к Новому году заранее, мастерит подарки своими руками и печет печенье. Но старшие наставники из года в год не берут его поздравлять детей, потому что самого считают ребенком.

«Однажды он узнает, что лесные звери тоже ждут подарков. И он с радостью устраивает им праздник. А звери в ответ на доброту помогают Маленькому Деду Морозу совершать новогодние чудеса и взрослеть», — рассказывают в театре.

После спектакля зрители смогут поводить хоровод вокруг елки сразу с несколькими новогодними волшебниками.

Для самых маленьких зрителей артисты театра кукол подготовили спектакль «В гостях у Дедушки Мороза» (0+), он пройдет на малой сцене.

Новогодняя кампания в театре кукол продлится до 12 января 2025 года.

Ранее мы рассказали, что репертуар Молодежного театра Челябинска в декабре пополнится двумя сказками для детей, а также расспросили профессиональных Дедов Морозов, верят ли в них и в волшебство новые поколения.