«НОВАТЭК» представил в Челябинске проект «История в изобразительном искусстве»

По приглашению компании в город приехала делегация из Русского музея

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Компания «НОВАТЭК-Челябинск» продолжает проект «История России в изобразительном искусстве», начатый в 2022 году совместно с Государственным Русским музеем. В богато иллюстрированных учебных пособиях на примере шедевров изобразительного искусства рассказывается о главных исторических событиях в России.

В прошлом году сотрудники Центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея рассказали слушателям о временах от Рюриковичей до Романовых (XVII—XIX вв.), в этом году речь пойдет о XX веке. В Челябинске на площадке Детской художественной школы искусств пройдут лекции для педагогов и школьников, круглые столы, мастер-классы, вебинары.

«Через работы великих мастеров мы хотим рассказать детям историю нашего государства. Это очень важно для накопления исторических знаний, воспитания любви к родной стране с самого юного возраста. Ведь все важные события страны находили яркое отображение не только в документах, но и в картинах», — подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Вадим Ромасенко.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отметил, что компания «НОВАТЭК» — это пример социально ориентированного бизнеса.

«Мы получаем пособие и по истории, и по изобразительному искусству — два в одном. И таких учебников не было бы, если бы „НОВАТЭК“ не поддерживал проект. Приезд профессоров Русского музея к нам дорогого стоит. Это бесценные уроки истории, уроки искусства из первых рук», — сказал Алексей Бетехтин.

Профессор, начальник службы Российского центра музейной педагогики Русского музея Борис Столяров назвал XX век в российской истории самым трудным, «необъезженным», полным потрясений и катастроф. Кроме того, профессор отметил, что Русский музей получил хороший отклик от педагогов на учебное пособие «История России в изобразительном искусстве XVII—XIX веков», поэтому при поддержке компании «НОВАТЭК» решено было продолжить образовательный проект.

Проект реализуется в городах присутствия компании: кроме Челябинска, это Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, Тарко-Сале, Кострома, Новый Уренгой.

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